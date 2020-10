Número de doentes hospitalizados mantém-se inalterado mas há menos um paciente nos cuidados intensivos.

Covid-19. Segundo dia consecutivo com uma morte e aumento de novos casos

O Luxemburgo voltou a registar, nas últimas 24 horas, mais uma morte por covid-19 e 141 novos casos de infeção, mais 50 do que na quinta-feira.



Segundo os números do Ministério da Saúde, estas 140 infeções foram contabilizadas num total de 7.347 testes realizados.

No que respeita aos internamentos, entre quinta e esta sexta-feira verificou-se o número de hospitalizados mantém-se nos 31. Desses, um paciente está nos cuidados intensivos.

Com os dois óbitos registados nas últimas 48 horas, são já 130 as vítimas mortais da covid-19, no Luxemburgo, desde o início da pandemia.

