Covid-19. Sede do Parlamento Europeu no Luxemburgo serve refeições e permite visitas aos idosos

O Parlamento Europeu (PE) abriu as suas sedes no Luxemburgo, em Bruxelas e em Estrasburgo para servir refeições, acolher pessoas em situação vulnerável e fazer testes de despistagem do novo coronavírus, em colaboração com as autoridades e organizações de solidariedade.

Em comunicado, o Parlamento Europeu refere que, na sua sede em Kirchberg, distribui cerca de 500 refeições quentes por dia e emprestou a um lar de idosos as cabinas de interpretação simultânea, utilizadas em missões no exterior, para permitir visitas dos familiares aos idosos.

Em Bruxelas são servidas 7 mil refeições semanais, em colaboração com organizações como a Cruz Vermelha. A sede de Bruxelas acolhe também, num dos edifícios, adaptado para servir de residência temporária, 100 mulheres em situação vulnerável.

Em Estrasburgo, o PE está a distribuir 500 refeições diárias e disponibilizou um dos edifícios a quatro laboratórios para fazerem testes de covid-19 à população.



