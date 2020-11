Além do rastreio que o Governo está a preparar nas escolas, há centros especiais para testar crianças com menos de dois anos.

Covid-19. Saiba onde testar bebés e crianças

Além do rastreio que o Governo está a preparar nas escolas, há centros especiais para testar crianças com menos de dois anos.

Fora da rede habitual dos 17 centros covid que o Governo distribuiu por todo o país, há espaços dedicados aos exames para diagnosticar a covid-19 mais adequados a bebés e crianças.

Um deles é a clínica infantil do Centro Hospitalar do Luxemburgo. O teste PCR, feito através da recolha de uma amostra no nariz ou na garganta, está sujeito a marcação. No entanto, a Kannerklinik é a única clínica do país aberta de segunda a sexta-feira com testes e procedimentos adequados a crianças com menos de dois ano de idade.

Para crianças com mais de dois anos de idade, um teste PCR pode ser realizado com receita médica num dos centros drive-in ou num laboratório privado. De acordo com a RTL o laboratório privado Bionext, em Leudelange, dá prioridade aos mais pequenos e não os deixa na fila, com ou sem marcação.

Além destes espaços, as crianças com mais de seis anos podem também beneficiar do rastreio no centro de rastreio do LNS em Dudelange, mediante apresentação de uma receita e por marcação.

A partir da próxima semana grande parte das crianças luxemburguesas que frequentam a escola deverão ser testadas no âmbito do rastreio promovido, em conjunto, pelo Ministério da Educação e Saúde. De qualquer forma, se surgirem sintomas e o caso for "urgente", a recomendação continua a ser contactar a linha de atendimento covid.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.