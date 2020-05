No total são 53 locais onde os habitantes do Luxemburgo podem ir recolher as máscaras para o seu agregado familiar. Veja qual é o que fica mais perto para si.

Covid-19. Saiba onde pode ir levantar as máscaras para toda a família

Redação No total são 53 locais onde os habitantes do Luxemburgo podem ir recolher as máscaras para o seu agregado familiar. Veja qual é o que fica mais perto para si.

O Governo anunciou que vai dar 50 máscaras cirúrgicas a cada habitante do país com mais de 16 anos, conta feitas isso dá um total de 27 milhões de máscaras a serem distribuídas pelos 102 municípios do Grão-Ducado.

Estes materiais de proteção individual contra o novo coronavírus começaram hoje a serem distribuídos, anuncia o Ministério do Interior em comunicado publicado no seu site, onde indica aos cidadãos os 53 locais onde podem levantar as suas máscaras.

Contudo, as máscaras só poderão ser levantadas após os cidadãos terem recebido uma confirmação enviada por correio pelo Governo. É que só mediante a apresentação dessa confirmação as máscaras são entregues, avisa o ministério.

Políticos de máscara dão o exemplo O uso de máscara no Luxemburgo tornou-se obrigatório, em locais fechados com muita gente e transportes públicos, no dia 20 de abril.

"Para reduzir ao máximo as viagens, recomenda-se que apenas uma pessoa por família vá levantar as máscaras para todos os membros dessa família, apresentando os respectivos comprovativos do levantamento das máscaras", diz o Ministério do Interior no comunicado. Clique aqui para ver qual o local mais perto de si para ir buscar as suas máscaras e as do seu agregado familiar.

Entretanto, os municípios irão informando os habitantes sobre o desenvolvimento dos procedimentos através das redes sociais, refere o ministério do interior.

A corrida da distribuição pelo CGDIS

Coube ao Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) ficar responsável pela organização e distribuição das máscaras no país. No fim-de-semana o Centro de Apoio Logístico do CGDIS apoiado pelos bombeiros de quatro zonas de socorro preparou todos os envios, como explica em comunicado o CGDIS. Este organismo criou uma hotline destinada às comunas para garantir uma distribuição homogénea e coordenada das entregas. Está a decorrer uma primeira fase da distribuição e a 25 de maio segue-se uma segunda operação de distribuição de máscaras cirúrgicas à população, anunciou o Governo.

