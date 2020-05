O aeroporto vai reabrir para a semana, mas haverá vários serviços encerrados. Também nos aviões irá haver alterações para evitar riscos de contaminação.

Covid-19. Saiba o que vai mudar no Findel e durante os voos

Paula SANTOS FERREIRA O aeroporto vai reabrir para a semana, mas haverá vários serviços encerrados. Também nos aviões irá haver alterações para evitar riscos de contaminação.

O aeroporto do Findel vai estar diferente por causa das medidas de segurança e de prevenção contra a propagação do novo coronavírus. O uso da máscara de proteção ou um acessório que tape o nariz e a boca vai ser obrigatório no terminal e nos locais onde não consiga manter a distância mínima de dois metros.

Contudo, ninguém lhe vai medir a febre no Findel, por decisão do ministério, conforme indica o site do aeroporto, na página das questões mais frequentes.

Por causa da pandemia haverá diversos serviços que ainda estarão encerrados. Um deles será o parque de estacionamento gratuito M. "O transporte gratuito não opera mais entre o terminal e o estacionamento M", informa o Findel. Todos os restantes estacionamentos estarão abertos desde o dia da abertura.

Também os restaurantes e todas as lojas do aeroporto estão fechados, para evitar riscos de contaminação. Contudo, se ficar com fome poderá ser salvo pelas máquinas de venda automática que estão espalhadas por todo o aeroporto, dispondo de bebidas quentes e frias e lanches.

Para quem chega ao Luxemburgo e tenciona alugar um carro no aeroporto, não vai poder fazê-lo por enquanto. O site do Findel informa que os balcões de aluguel de carros no aeroporto estão fechados. "Por favor, verifique diretamente com a empresa de aluguel de carros" a melhor solução.

Também o autocarro Flibco está suspenso, não fazendo até ao dia 31 de maio, qualquer ligação ao aeroporto conexão do aeroporto de Luxemburgo. O Findel pede para os interessados consultarem o site do Flibco, clique aqui para estar a par das últimas informações.

Durante os voos

Os voos podem ter lotação esgotada, segundo norma da comissão Europeia. Atualmente, a maioria dos voos da Luxair não está lotada, o que permite o distanciamento social, indica o Findel. Contudo, nos casos em que o distanciamento social não for possível, "as nossas equipas farão o possível para otimizar os assentos sempre que possível e agrupar os passageiros que viajam juntos, como a sua família, e separá-los dos outros passageiros", lê-se no site do aeroporto do Luxemburgo.

Nos aviões foi montado um sistema de ventilação especial devido à pandemia. Agora, o sistema de ventilação da cabine é equipado com filtros que retêm a priori 99,9% dos contaminantes virais ou bacterianos.

Durante todo o voo, os passageiros têm de usar obrigatoriamente uma máscara, uma máscara cirúrgica ou uma máscara feita à mão de tecido, bandana, ou lenço (exceto as crianças com menos de 6 anos de idade). A bordo, todos recebem uma solução hidroalcoólica pessoal e uma limpeza desinfetante gratuita. Sabão desinfetante também estará disponível nas casas de banho.



A disponibilidade de refeições também dependem da companhia aérea. Por isso, o Findel sugere aos passageiros para se informarem diretamente com a transportadora aérea sobre o serviço de alimentação durante o voo.

Voos até 2 horas sem refeições

Na Luxair, nos lanches e refeições, a embalagem e a apresentação foram adaptadas para minimizar o contato e a contaminação do novo coronavírus.

As garrafas de água estão agora disponíveis à entrada do avião da companhia luxemburguesa para os passageiros se servirem, e o serviço regular de bebidas está temporariamente suspenso.

Além de que, nos voos da Luxair de duração inferior a 2 horas, não haverá qualquer oferta de refeição ou catering, até novo aviso.

