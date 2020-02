Os residentes em questão já foram contactados pela inspeção sanitária da Direção da Saúde.

Covid-19. Residentes do Luxemburgo regressados de Tenerife também em quarentena

Susy MARTINS

Todos os clientes da LuxairTours que estiveram na semana passada em Tenerife, no hotel “H10 Costa Adeja Palace”, e que entretanto já regressaram ao Luxemburgo, também foram colocados em quarentena. Os residentes em questão já foram contactados pela inspeção sanitária da Direção da Saúde. Num comunicado enviado às redações, o organismo garante que todos estão bem e que nenhum apresenta sinais de infeção.

As autoridades estão também a acompanhar os residentes que estiveram alojados noutros hotéis de Tenerife na semana passada. O risco de estas pessoas contraírem o vírus é baixo pelo que não necessitam de ser colocadas em quarentena, mas é-lhes recomendado que fiquem atentas ao seu estado de saúde e ao surgimento de qualquer sintoma suspeito. Uma das recomendações é que meçam a temperatura corporal duas vezes por dia. Caso apresentem sintomas, devem contactar imediatamente a inspeção sanitária (247 -85 650 ou 112).

Esta informação surgiu algumas horas depois de a direção da Saúde do Luxemburgo ter confirmado que as autoridades sanitárias espanholas colocaram o hotel “H10 Costa Adeja Palace” em quarentena. Cerca de mil turistas hospedados no hotel em Adeje, no sul de Tenerife, onde esteve hospedado o italiano confirmado como infetado pelo Covid-19 e a sua mulher, foram isolados por indicação das autoridades sanitárias.

Das centenas de pessoas que estão atualmente em quarentena naquele hotel, quatro são luxemburguesas. Uma informação confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros luxemburguês.