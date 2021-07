A investigação independente foi pedida pelo Governo após várias críticas à gestão da pandemia nestes locais pela ministra da Família, Corinne Cahen.

Covid-19

Relatório independente sobre surtos nos lares apresentado esta segunda-feira

O relatório "Waringo" sobre os surtos de covid-19 que ocorreram nos lares para idosos vai ser apresentado esta segunda-feira no Parlamento. Na ordem do dia da Câmara dos Deputados pode ler-se que a apresentação ocorre a partir das 8h da manhã. Como já anunciado na semana passada pelo vice-primeiro-ministro Dan Kersch, o Governo vai ter acesso ao relatório no mesmo momento que os deputados.

A investigação independente, pedida pelo Governo, foi levada a cabo por Jeannot Waringo, deverá determinar as causas dos focos de contágio no lares do Luxemburgo. Segundo os últimos dados disponíveis, no total houve 53 focos de contágio nos lares do país, sendo que 328 idosos estas instituições não sobreviveram à covid-19. O número representa 43% das mortes totais no país desde o início da pandemia.

Os números elevados levaram à indignação dos partidos da oposição que acusam a ministra da Família, Corinne Cahen, de não ter feito tudo o que estava ao seu alcance para impedir as infeções e as vítimas mortais resultantes.

A pedido do Governo, o antigo diretor da Inspeção-Geral das Finanças - Jeannot Waringo - foi a pessoa desiganda para a elaboração do relatório. Waringo ficou conhecido por um outro relatório que propôs uma reestruturação na Corte Grã-Ducal, sobretudo à volta do papel da grã-duquesa Maria Teresa.



