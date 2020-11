O recolher obrigatório, em vigor desde o final do mês de outubro, é para prolongar, mesmo que a situação sanitária atual melhore nos próximos dias.

Covid-19. Recolher obrigatório é para prolongar mesmo que a situação melhore

Diana ALVES O recolher obrigatório, em vigor desde o final do mês de outubro, é para prolongar, mesmo que a situação sanitária atual melhore nos próximos dias.

Ouvida pelos deputados no dia em que primeiro-ministro anunciou uma série de novas restrições, caso os números das infeções pela covid-19 não baixem, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, especificou que, se a situação melhorar, a estratégia do Governo passará pelo prolongamento das medidas atualmente em vigor.

Entre as medidas atuais estão o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 06:00 (que deveria estar em vigor até 30 de novembro), o limite de quatro pessoas que podem ser recebidas em casa, a proibição de ajuntamentos de mais de 100 pessoas e o uso obrigatório de máscara sempre que mais de quatro pessoas estejam juntas, no interior ou exterior.

Regras que poderão dar lugar a medidas mais severas se o número diário de novas infeções não baixar até ao final da semana.

Nesse caso, o país poderá voltar a assistir ao encerramento de cafés e restaurantes e a uma nova redução do número de pessoas que podem ser recebidas em casa (que passará de quatro para duas). Medidas que ficariam em vigor até 15 de dezembro.

Tudo isso está agora dependente dos próximos dias. Para que o país escape às novas restrições, os novos contágios terão de baixar significativamente e manter-se abaixo dos 500 por dia.



