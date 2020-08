Diagnosticado positivo à covid-19, Jacques Woeffler, 70 anos de idade, esteve em coma durante 35 dias. Despertado deste pesadelo , tem lutado para recuperar a sua vida. Embora os efeitos secundários estejam a desaparecer, o medo do vírus mantém-se.

Covid-19. Reaprender a viver e continuar a lutar pela vida

Embora ainda não tenha ganho a guerra contra o vírus, Jacques Woeffler já ganhou algumas batalhas. Hospitalizado, após o teste positivo à covid-19 em meados de março, o septuagenário conseguiu sobreviver. Mas depois de 35 dias em coma e de perder 30 quilos, teve de reaprender a viver. "Eu era como um bebé grande que até precisava de ajuda", confessou ao Luxemburger Wort, em meados de junho.

Foto: Lex Kleren

Uma luta solitária

Durante quase sete semanas, Jacques Woeffler seguiu uma formação para aumentar a sua resistência no Rehazenter. Aí reaprendeu todas as tarefas diárias: pendurar a roupa, pôr a mesa ou lavar a loiça. E foi apenas em meados de junho que pôde regressar ao seu apartamento em Dudelange.

"Viver sozinho novamente após uma longa estadia no hospital e uma reabilitação é algo estranho", sublinha o antigo paciente que continua a receber três vezes por semana cuidados ambulatórios no Rehazenter. Vai lentamente retomando os seus hábitos: desloca-se regularmente ao café local, faz as suas compras, visita a mulher no lar de idosos. Apesar destas progressivas melhorias, ainda está a lutar contra a doença. "Há também dias em que não tenho forças, quando me sinto sem fôlego", suspira o luxemburguês.

Cada dia é uma melhoria, e cada uma é mais uma vitória. Jacques Woeffler orgulha-se de há alguns dias ter podido finalmente sair para a rua sem o seu andarilho.

Foto: Lex Kleren

Um medo pela vida

Não ganhou para o susto e tem todos os cuidados: "uso sempre uma máscara no exterior" e mantém a sua distância social em relação aos outros. Pois sabe que as consequências de não ter cuidado podem ser fatais. Além disso, admite, "o medo do vírus permanece": "não creio que sobreviveria a uma segunda infecção".

Woeffler diz estar preocupado e mesmo indignado com o número crescente de novas infecções nas últimas semanas. "Não compreendo porque é que ainda há pessoas que não levam este vírus a sério", diz, antes de acrescentar: "Se estas pessoas tivessem olhado a morte nos olhos como eu e vivido o que eu vivi, agiriam certamente de forma diferente".

Embora lamente que algumas pessoas não respeitem os "gestos de barreira", este antigo doente de covid-19 tem muito respeito por aqueles que temem ser infectados. No seu entorno, algumas pessoas "quase nunca deixam as suas casas" por medo do vírus. Defende portanto que seria útil que todos seguissem as regras "para manter este vírus sob controlo".

A sua vida quotidiana é agora dominada por uma incerteza constante. Mas uma coisa é certa para Jacques Woeffler: vai continuar a lutar pela sua saúde e pela sua vida.

