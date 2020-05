Na semana passada algumas lojas reabriram e foram realizados testes a 121 pessoas dos respetivos negócios. Nenhuma deu positivo no teste para o novo coronavírus.

Covid-19. Reabertura de negócios com poucos casos de infeção

No Luxemburgo a retoma das atividades tem sido feita de acordo com as medidas adotadas pelo Governo e as datas apontadas. A 11 de maio, cabeleireiros, óticas e outras empresas do setor dos serviços e cuidados de saúde abriram as portas. Na altura, foi lançado um apelo para que 250 voluntários se submetessem a testes e cerca de metade dos números desejados inscreveram-se para o efeito. Apenas uma pessoa deu positivo (0,8%), segundo a RTL.

Na semana passada, algumas lojas reabriram e foram realizados testes a 121 pessoas dos respetivos negócios. Nenhuma deu positivo no teste para o novo coronavírus. Também no setor da construção, apesar da reabertura dos estaleiros o número de casos manteve-se baixo. Os testes preventivos anteriores à reabertura dos estaleiros - 185 pessoas - resultaram numa taxa relativamente baixa de casos positivos: apenas 2,2%. Numa segunda ronda de testes, apenas uma pessoa se revelou positiva, representando 0,8% dos trabalhadores da construção civil.

Durante as próximas semanas e até julho, vão realizar-se testes a todos os setores de atividade. Com o intuito de identificar e isolar eventuais casos de infeção pelo novo coronavírus, evitando a sua propagação e um novo cenário de confinamento e isolamento social, residentes e transfronteiriços vão ser convocados por correio para realizar os testes rápidos. Num prazo de 48 horas, receberão o resultado por SMS.

Entre 27 de maio e 28 de julho, residentes e transfronteiriços têm à disposição 20 centros de rastreio a funcionar em todo o país. Destes, 17 funcionam em regime de drive-in. Nas Rotonde e em Kirchberg (na capital), e junto à estação ferroviária de Belval, as autoridades estão a preparar quatro estações de despiste para ciclistas e transeuntes. A ideia é não deixar de fora quem não usa o automóvel.

Até ao momento, o Grão-Ducado registou 3.992 casos positivos, 11 óbitos e foram curadas 3.767 pessoas.

