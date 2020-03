Em tempos de crise, toda a ajuda é pouca.

Covid-19. Quer ajudar? Governo precisa de 30 voluntários

Diana ALVES Em tempos de crise, toda a ajuda é pouca.

O Governo luxemburguês precisa neste momento de cerca de três dezenas de voluntários para tarefas específicas na área da saúde e prestação de cuidados.

Como já foi anunciado, o site govjobs.public.lu reagrupa agora as vagas existentes no setor e também as áreas onde são necessários voluntários para enfrentar a pandemia da covid-19.

No que diz respeito a voluntariado, o site totaliza 35 anúncios, sendo que muitos dizem respeito a lares de idosos que estão a precisar da ajuda do pessoal das limpezas, técnicos, eletricistas, cozinheiros e rececionistas.

Covid - 19. "Este vírus não atinge exclusivamente as pessoas mais velhas" A ministra da Saúde, Paulette Lenert, revelou que "nas próximas semanas o número de infetados vai subir de uma forma muito acentuada". Veja aqui toda a conferência de imprensa.

As chamadas ‘maisons médicales’ e os novos centros de cuidados avançados também precisam do apoio dos voluntários, sobretudo em termos administrativos, havendo ainda apelos dirigidos a psicólogos, auxiliares de saúde e a quem possa ajudar com a produção de máscaras.

No que toca aos anúncios para postos de emprego remunerados na área da saúde, o govjobs.lu tem 30 anúncios. Clique aqui para ver as vagas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.