Quase 700 trabalhadores transfronteiriços já foram vacinados no Grão-Ducado

Susy MARTINS Os residentes e transfronteiriços podem-se inscrever nas três listas de espera da vacinação contra a covid-19 que existem atualmente.

Desde 5 de julho, pouco mais de três semanas após a abertura da vacinação aos transfronteiriços, 662 trabalhadores com afiliação à Segurança Social no Grão-Ducado já foram vacinados. A maioria foi vacinada na primeira semana passada um total de 614 doses administradas.

Para já os trabalhadores que vivem do outro lado da fronteira receberam apenas a primeira dose de um dos fármacos contra a covid-19. Os dados constam no relatório semanal do Ministério da Saúde. Neste número não estão incluídos os profissionais da saúde transfronteiriços que foram vacinados no início da campanha de vacinação.

Os trabalhadores no Grão-Ducado que residem num dos países vizinhos podem desde o início de julho inscrever-se numa das três listas de espera para serem inoculados: AstraZeneca, Janssen e a terceira para a Pfizer ou Moderna. A par com os residentes, os transfronteiriços podem-se inscrever numa só lista ou nas três ao mesmo tempo. As inscrições continuam a ser possíveis através do site Impfen.lu.

