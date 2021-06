A variante britânica continua a dominar a maioria das infeções no país.

Covid-19

Quase 31% dos novos contágios são oriundos da variante indiana

Susy MARTINS A variante britânica continua a dominar a maioria das infeções no país.

A variante Delta (indiana) esteve na origem de 30,9% dos contágios por SARS-CoV-2 na semana passada, no Grão-Ducado. Uma subida de 15% face à semana anterior.

Em contrapartida, a presença das outras variantes tem diminuído, o que já vem a acontecer nas semanas anteriores. A variante britânica continua a dominar a maioria das infeções no país. Dos 324 casos positivos sequenciados na semana de 7 a 13 de junho, 47,4% das infeções foram provocadas pela variante Alpha (britânica). Um valor que diminuiu face à semana anterior, em que foi detetada em 66% das amostras.

Não foram detetados novos casos da variante Beta (África do Sul), nem da variante Gama (brasileira).

Os dados foram revelados no último boletim semanal do Ministério da Saúde, publicado esta quarta-feira.Apesar de a situação no Luxemburgo estar atualmente estabilizada, com o número de novas infeções e de hospitalizações relativamente baixo, o Governo não esconde a sua preocupação à volta das variantes, nomeadamente da variante indiana, que está a ganhar terreno no Grão-Ducado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.