Há atualmente 279 casos ativos de covid-19 repartidos por 26 lares do país. No total, há 52 estruturas no Luxemburgo que acolhem cerca de 6.500 residentes. A ministra da Família, Corinne Cahen, esclarece, no entanto, que há muitos casos, em que as pessoas idosas não têm sintomas, ou seja não estão doentes.

Covid-19. Quase 280 infeções nos lares do Luxemburgo

Uma das estruturas onde houve mais casos positivos, foi a estrutura Servior, em Howald. O primeiro caso foi detetado em meados de outubro, sendo que depois foram testados todos os residentes e praticamente metade acusou positivo no teste PCR.

Segundo a ministra, em declarações à RTL, o dia do pai, no primeiro domingo de outubro terá desencadeado este surto. Foi um dia em que muitos idosos estiveram com as famílias. Até aqui tudo bem.

O problema foi que famílias e residentes dos lares não respeitaram as medidas de segurança, tendo o vírus entrado nos lares dessa forma.



