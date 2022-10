A fim de permitir um tratamento eficiente, as autoridades decidiram reabrir temporariamente o centro de vacinação em Esch-Belval.

Covid-19. Quarta dose da vacina recomendada a grupos vulneráveis

Simon MARTIN

É oficial: seguindo um parecer do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês), uma segunda dose de reforço da vacina, ou por outras palavras, uma quarta dose contra a covid-19, é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais, bem como para pessoas entre os 12 e 59 anos que sofrem de comorbilidades, pessoas imunocomprometidas, bem como mulheres grávidas e profissionais de saúde.

Há algumas semanas, o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, não excluiu a ideia de alargar esta segunda dose de reforço a toda a população luxemburguesa. Na teoria, esta limitar-se-á aos que correm maior risco. No entanto, como as reservas de vacinas ainda estão disponíveis, qualquer pessoa pode, por decisão individual, beneficiar desta nova injeção. Por outro lado, esta quarta dose não é recomendada para pessoas saudáveis que tenham tido uma infeção após a primeira dose de reforço.

Esta nova campanha surge numa altura em que o número de infeções quase duplicou numa semana. Pelo menos durante as últimas três semanas, os números confirmam uma recuperação da pandemia, no que diz respeito a novas infeções. Os internamentos também subiram ligeiramente.

Não serão enviadas mais notificações por correio

A quarta dose deve ser administrada pelo menos quatro meses após a terceira dose (ou primeira dose de reforço). "Esta dose de reforço destina-se a manter o elevado nível de proteção vacinal que estas pessoas adquiriram contra as infeções, formas graves da doença e morte", diz o Ministério da Saúde.

A fim de preparar o melhor possível a população para possíveis vagas de infeção durante o outono e inverno, o governo decidiu reabrir temporariamente o centro de vacinação em Esch-Belval a partir de quinta-feira, 13 de outubro. O equipamento tinha sido encerrado em abril. O horário de abertura é de terça-feira a sexta-feira das 7h às 19h e sábado das 7h às 13h.

Não serão enviadas mais notificações por correio às pessoas em causa. Em vez disso, podem agora ir diretamente a www.covidvaccination.lu e obter uma marcação num centro de vacinação, bastando para isso introduzir o seu número de registo. Será possível fazer uma marcação a partir de 11 de outubro.

As pessoas com 60 anos ou mais que receberam um convite do governo luxemburguês por correio no passado podem fazer uma marcação usando o seu número de registo, como descrito acima, ou usar o código que lhes foi enviado e que permanece válido.

Como os centros de vacinação são locais temporários dedicados à vacinação contra a covid-19, ainda é recomendado ir a um médico ou a uma farmácia para ser vacinado. A lista de médicos e farmácias participantes na campanha de vacinação, assim como as datas do Impfbus, estão disponíveis no site www.impfen.lu.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

