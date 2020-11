Os deputados aprovaram ontem uma resolução parlamentar de Martine Hansen (CSV), que pedia a organização de uma audição pública com todos os representantes do setor hospitalar.

Covid-19. Profissionais da saúde vão ser ouvidos no Parlamento

Os profissionais da saúde vão ser ouvidos no Parlamento, no âmbito da atual situação pandémica. Os deputados aprovaram ontem uma resolução parlamentar de Martine Hansen (CSV), que pedia a organização de uma audição pública com todos os representantes do setor hospitalar e da prestação de cuidados de saúde. A sessão será organizada ainda este ano ou, o mais tardar, em janeiro de 2021.

A resolução de Martine Hansen pede também a realização de um debate – igualmente este ano ou no início de 2021 – sobre a melhoria e reconhecimento das profissões da saúde, sobre a adaptação das formações e sobre as condições de trabalho no setor.

No texto da resolução, a deputada sublinha o “trabalho excecional efetuado pelos enfermeiros e prestadores de cuidados na luta contra a pandemia” e a “necessidade absoluta” de tornar as profissões de saúde mais atrativas.

Os profissionais do setor hospitalar e da prestação de cuidados de saúde têm estado na linha da frente no combate ao novo coronavírus, que no Luxemburgo já infetou mais de 32.000 pessoas e causou 288 mortes.

Note-se que uma resolução é um texto adotado pela Câmara dos Deputados, dirigido ao próprio Parlamento, que lhe permite tomar uma decisão ou adotar uma posição sobre determinado assunto. Todos os deputados têm o direito de apresentar resoluções. Tal como a moção – outro instrumento político –, a resolução tem de ser adotada pela maioria dos deputados.



