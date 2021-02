Paralelamente ao lançamento da fase 2, o Ministério da Saúde anunciou que vai haver mais dois postos de vacinação, no norte e leste do país.

Covid-19. Primeiros convites para segunda fase de vacinação enviados até final de semana

Henrique DE BURGO Paralelamente ao lançamento da fase 2, o Ministério da Saúde anunciou que vai haver mais dois postos de vacinação, no norte e leste do país.

Os primeiros convites para a segunda fase da campanha de vacinação contra a covid-19 vão ser enviados por correio até ao final da semana. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

As primeiras pessoas a receber os convites para esta fase são os habitantes a partir dos 75 anos, começando pelos mais velhos. Mais tarde, os convites deverão chegar às pessoas com saúde altamente vulnerável, que incluem doentes com trissomia 21, doentes em processo de transplante de órgãos, em fase de tratamento agressivo ao cancro e ainda pessoas com deficiência imunitária congénita.

As pessoas incluídas nesta segunda de seis fases de vacinação "vão ser receber um convite do Ministério da Saúde, por correio, com indicação detalhada da marcação da toma da vacina num dos postos à escolha", esclarece o comunicado.

Já os doentes com cancro seguidos regularmente pelos serviços oncológicos vão ser convidados diretamente pelo seu hospital, onde vão ser vacinados. As outras pessoas consideradas altamente vulneráveis vão receber o convite pelo correio a partir de 1 de março e podem inscrever-se para tomar vacina junto do seu médico de referência ou de um médico especialista.

O ministério refere ainda que "os convites vão sendo enviados à medida que as vacinas forem entregues [ao Luxemburgo]".

Abertura de dois novos postos de vacinação

Paralelamente ao lançamento da fase 2, o Ministério da Saúde anunciou que vai haver mais dois postos de vacinação, no norte e leste do país.

No dia 25 de fevereiro, o novo centro de vacinação no pavilhão desportivo do Centro Hospitalar Neuropsiquiátrico (CHNP), em Ettelbruck, vai estar aberto a partir das 8h, enquanto o novo centro situado na sede dos escuteiros de Mondorf (Badboeschelchen) vai abrir as portas às 13h.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.