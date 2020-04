Xavier Bettel, primeiro-ministro do Luxemburgo e ministra da Saúde, Paulette Lenert fazem o ponto de situação da Covid - 19.

Covid - 19. Primeiro-ministro fala esta sexta-feira às 17h30

Redação

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, vai falar aos jornalistas esta sexta-feira às 17h30. Juntamento com a ministra da Saúde, Paulette Lenert "fazem o ponto de situação da Covid - 19". Pode seguir as declarações em direto, aqui, no site do Contacto.





