Covid-19

Primeiro-ministro do Luxemburgo teve alta hospitalar

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, saiu esta quinta-feira do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), onde esteve internado durante quatro dias, devido a uma insuficiência respiratória provocada pela covid-19.

O Ministério de Estado revela, em comunicado, que o estado de saúde do líder do Executivo melhorou, o que levou os médicos a darem alta hospitalar. Segundo a mesma nota, Xavier Bettel retoma em pleno as suas funções a partir desta sexta-feira (9 de julho), caducando a delegação de assinatura para assuntos correntes concedida ao ministro das Finanças, Pierre Gramegna.

Foi Bettel quem escolheu Gramegna para o substituir nos assuntos correntes Fonte do Ministério de Estado confirmou à Rádio Latina que a escolha foi do próprio primeiro-ministro, que continua a coordenar o trabalho do Governo à distância, depois de ter sido internado devido à covid-19.

O chefe do Governo vai, no entanto, permanecer em teletrabalho até ao final desta semana, visto que ainda terá de cumprir o período de isolamento que termina este fim-de semana.

O primeiro-ministro fez questão de agradecer aos profissionais de saúde do CHL que esteve ao lado dele nos últimos dias, frisando que houve “muito profissionalismo, determinação e entusiasmo”. Bettel acrescenta que o mesmo agradecimento é dirigido a todos os profissionais de saúde que estão na primeira linha de combate à covid-19, há mais de um ano.

O primeiro-ministro testou positivo à covid-19 a 27 de julho, apesar de já ter sido vacinado com a primeira dose da AstraZeneca contra a covid-19.



