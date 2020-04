Dos 3.2oo pacientes selecionados para o ensaio, 60 são luxemburgueses.

Covid-19. Primeiro luxemburguês foi recrutado para novo teste clínico europeu

Henrique DE BURGO Dos 3.2oo pacientes selecionados para o ensaio, 60 são luxemburgueses.

O primeiro dos 60 pacientes luxemburgueses que vão participar no teste clínico europeu "Discovery" foi recrutado esta quinta-feira no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), na capital.

O paciente luxemburguês, incluído hoje nos testes, foi escolhido aleatoriamente para um dos tratamentos planeados, refere em comunicado a plataforma Research Luxembourg, que agrega vários organismos públicos de investigação e de saúde. O estudo Discovery, coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, em Paris, tem como objetivo testar quatro terapias experimentais contra a covid-19.

"O objetivo do projeto é fornecer soluções concretas de tratamento para um número crescente de pacientes críticos o mais rápido possível", refere Thérèse Staub, chefe do Serviço de Doenças Infecciosas do CHL.

A eficácia e segurança dos medicamentos vão ser avaliadas 15 dias depois do recrutamento de cada participante. O estudo vai contar com um total de 3.200 pacientes de vários países europeus, em estado moderado ou em estado grave da doença.

O Serviço Nacional de Doenças Infecciosas e a Unidade de Cuidados Intensivos, ambos do CHL, e os Hospitais Robert Schuman, em colaboração com o Instituto de Saúde do Luxemburgo, fazem parte deste consórcio de investigação europeia, que foi lançado em 22 de março.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.