Covid-19. Preso infetado foi transferido para Centro Hospitalar de Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

Um detido admitido no Centro Penitenciário do Luxemburgo (CPL), na sexta-feira passada, a 18 de abril, teve positivio no teste de COVID - 19. Como previsto pelo actual procedimento de admissão, "o recluso foi colocado numa secção de quarentena dedicada aos recém-chegados, que é isolada e totalmente separada das outras secções da CPL", garante em comunicado a Administração Penitenciária.

Após algumas horas em isolamento, o indivíduo foi então transferido para o Centro Hospitalar do Luxemburgo.

De acordo com os procedimentos de prevenção estabelecidos pela Administração Prisional, "o recém-chegado não esteve, em momento algum, em contacto com outros reclusos". "Tal como exigido pelos procedimentos em vigor, os agentes prisionais que estiveram em estreito contacto com o recluso têm estado desde então em auto-isolamento, de acordo com as instruções do Ministério da Saúde", acrescenta o comunicado.

"Até à data, as medidas preventivas têm sido bem sucedidas na prevenção da intrusão do COVID-19 e na manutenção da segurança e protecção dentro dos centros penitenciários", assegura a Administração Prisional.

Recorde-se que, há cerca de dez dias, a administração da CPL entregou máscaras a todos os detidos feitas no ateliêr da prisão.

Semanas antes tinha aprovado uma lista de medidas para evitar o contágio na prisão como a proibição das visitas.





