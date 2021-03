Dúvida tem surgido repetidamente nos últimos dias nas redes sociais. Ministério da Saúde esclareceu esta e outras questões dos internautas.

Covid-19. Preciso de fazer um teste antes de tomar a vacina?

É preciso fazer um teste PCR antes de tomar a vacina contra a covid-19? A resposta é "não". Não é necessário, nem nunca foi. Segundo o Ministério da Saúde, esta é uma das perguntas sobre a vacinação lançada repetidamente nos últimos dias nas redes sociais. Para que não restem dúvidas, o ministério de Paulette Lenert decidiu usar as próprias redes sociais para clarificar algumas das questões que têm surgido com mais frequência.

Sobre se é necessário fazer o teste de diagnóstico antes de tomar a vacina, o ministério reitera assim que não, acrescentando que os cidadãos têm apenas de comparecer no centro de vacinação à hora marcada, munidos da confirmação da marcação, do bilhete de identidade e do cartão de segurança social.

Há ainda também quem se questione sobre se o medicamento pode levar a que a pessoa teste positivo para a covid-19 após a vacinação. Também neste caso, a resposta é "não". O ministério explica "que nem as vacinas recentemente aprovadas e recomendadas, nem as em fase de ensaios clínicos podem levar a que uma pessoa vacinada obtenha resultado positivo num teste PCR".

Neste momento, os especialistas estão a examinar como é que a vacinação contra a covid-19 poderá afetar os resultados dos testes serológicos (que detetam a presença de anticorpos). Outra das perguntas a surgir com frequência nas redes sociais prende-se com a convocatória para a vacinação. Para quem tinha dúvidas a convocatória é pessoal e não pode ser usada por outra pessoa.

Fase 2 da vacinação em marcha

A fase 2 do plano de vacinação contra a covid-19 arrancou no início deste mês e abrange as pessoas com mais de 75 anos e as pessoas consideradas de "altamente vulneráveis", independentemente da idade.

As autoridades fizeram saber recentemente que as pessoas que foram convidadas na primeira fase e que não aderiram ao convite no tempo estipulado, poderão ainda fazê-lo no final da segunda fase. No total o plano contará com seis fases no Grão-Ducado.





