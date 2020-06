Covid-19. Precariedade no trabalho agravou-se para 25% da população

A redução do horário de trabalho imposta pela pandemia é uma fonte de insegurança no emprego para um em cada 16 habitantes, segundo estudo do STATEC.

Ana Patrícia CARDOSO

Desde o início do confinamento provocado pela pandemia de covid-19 que, pelo menos, um quarto da população do Grão-Ducado viu a sua situação profissional deteriorar-se e não se sente seguro no trabalho.

O Instituto Nacional da Estatística (STATEC) realizou um inquérito nacional sobre o impacto social e económico da covid-19 no Luxemburgo. O estudo, realizado em colaboração com a TNS, insere-se nas condições socioeconómicas do confinamento, permitindo uma análise aprofundada da insegurança no emprego durante a pandemia. A diminuição dos rendimentos e da capacidade de poupar, bem como a deterioração da saúde mental e física, estão entre os principais motivos da insegurança sentida por 25% dos inquiridos.

O receio quanto ao futuro aplica-se sobretudo em pessoas com educação secundária (45,1%) e superior (36,4%), pessoas na faixa etária entre os 35 e 54, e os que trabalham a partir de casa (53,5%). A redução do horário de trabalho imposta pela pandemia é uma fonte de insegurança no emprego para um em cada 16 habitantes.

Os números indicam também que a insegurança no emprego está igualmente distribuída entre homens e mulheres. Diz principalmente respeito aos nacionais, seguidos de imigrantes franceses e portugueses.

Quando se trata de educação, a incerteza preocupa as pessoas com estatuto secundário (45,1%) e terciário (36,4%) educação, a mais elevada. Em termos de idade, as pessoas entre 35 e 54 são os mais afetados.

O STATEC mostra que, desde o início de a crise, cerca de 13% dos residentes no Luxemburgo passaram por uma diminuição dos rendimentos e da capacidade de poupar dinheiro; 15% relatam saúde física piorou e 28% dos inquiridos referem uma deterioração mental e de saúde.

Por último, as pessoas que trabalham a partir de casa (53,5%), as pessoas com grandes casas (maiores de 76 e menores de 200 metros quadrados) e pessoas cujos rendimentos não sofreram alterações desde o início da pandemia são também afetadas por este fenómeno.









