Covid-19. Praça financeira em teletrabalho até pelo menos 25 de maio

Susy MARTINS O governo vai reavaliar a situação após 11 de maio, altura em que CSSF tomará de novo uma posição sobre a forma de trabalhar.

A maioria dos trabalhadores do setor financeiro vai continuar a trabalhar a partir de casa até pelo menos 25 de maio. Este foi um pedido da Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) a todas as instituições financeiras sediadas no Luxemburgo.

Após o anúncio do governo, na semana passada, de prolongar o encerramento das escolas fundamentais e das creches até ao final do mês de maio, a CSSF pediu através de um comunicado a todas as instituições financeiras para continuarem a privilegiar o trabalho a partir de casa, mas só se estiverem reunidas as condições de segurança informática.

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro salienta ainda que o governo vai reavaliar a situação após 11 de maio, altura em que o organismo tomará de novo uma posição sobre a forma de trabalhar na praça financeira.



