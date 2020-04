O Luxemburgo vai desenvolver o estudo "Predi-Covid" para aferir quais são as características que determinam que os pacientes desenvolvam sintomas graves.

Covid-19. Porque é que há pacientes que desenvolvem sintomas graves e outros não?

Um consórcio de instituições de investigações do Luxemburgo vai avançar com um estudo inovador para identificar os fatores de risco que determinam que um paciente tenha sintomas graves da covid-19. Uma pesquisa que vai pemitir definir as consequências a longo prazo da doença no Luxemburgo.

O "Predi-Covid" contribuirá para compreender porque é que alguns doentes infectados com Sars-CoV-2 "desenvolvem sintomas graves enquanto outros apresentam apenas formas leves", revela o Fundo Nacional de Pesquisa (FNR), em comunicado divulgado esta sexta-feira. O objetivo é permitir construir "recomendações de cuidados mais personalizados". O estudo incluirá também membros das famílias dos participantes positivos da covid-19 para estudar a transmissão do vírus nesta população de alto risco. O que vai ajudar "na compreensão e gestão da epidemia", lê-se no comunicado.

A covid-19 manifesta-se através de uma vasta gama de sintomas, variando em tipo e intensidade e resultando em consequências muito diferentes para os pacientes afectados. O risco de formas mais graves de covid-19 aumenta com a idade. Contudo, pouco se sabe actualmente sobre as outras características clínicas e biológicas que conduzem às disparidades observadas na gravidade e no prognóstico da doença.

Neste contexto, foi lançado o projecto "Predi-Covid" com o objectivo de "definir quais os perfis de doentes que podem estar associados a um prognóstico mais grave". O estudo "identificará características clínicas, epidemiológicas e sociodemográficas, bem como biomarcadores específicos tanto do vírus, como do doente, que podem ajudar a prever a evolução da doença num indivíduo, com base, nomeadamente, no seu perfil imunitário", acrescenta-se no comunicado. Estes preditores são importantes para "poder individualizar os cuidados, prevendo o risco de doença grave o mais cedo possível", e são também essenciais para apoiar possíveis estratégias futuras de desconfinamento.

"Em termos de marcadores biológicos, um dos factores a avaliar no estudo é se a presença de outras infecções bacterianas concorrentes - chamadas co-infecções - poderia servir como indicador da gravidade da covid-19 na população luxemburguesa", explica Paul Wilmes do Centro Luxemburguês de Biomedicina de Sistemas (LCSB) da Universidade do Luxemburgo, um dos parceiros envolvidos no projecto. "Ao melhorar a nossa compreensão da heterogeneidade observada na gravidade da doença, o nosso estudo permitirá uma avaliação prognóstica precisa das pessoas com covid-19. Isto proporcionará aos decisores um instrumento valioso para orientar eficazmente as medidas de saúde pública em resposta à pandemia. Isto poderia incluir políticas de isolamento específicas para os indivíduos mais vulneráveis", diz Laetitia Huiart, Directora do Departamento de Saúde da População da LIH e investigadora principal do estudo. Para o efeito, está a ser desenvolvida um grupo de indivíduos Sars-CoV-2 positivos com idade superior a 18 anos. Todas as pessoas que tenham apresentado resultados positivos e que tenham sido seguidas através do sistema nacional de telemonitorização covid-19 (suivicovid.lu) desde o lançamento do estudo são elegíveis para participar neste estudo, desde que concordem em partilhar os seus dados para fins de investigação. Uma vez que o estudo Predi-Covid tem como objectivo captar o curso completo da doença, as pessoas que tenham anteriormente apresentado resultados positivos no teste da Sars-CoV-2 não são elegíveis para participar no estudo, mesmo que ainda sejam sintomáticas.

Dados clínicos mais detalhados e amostras biológicas associadas serão recolhidos de um subconjunto de voluntários do grupo original para melhor caracterizar os sintomas e definir claramente os diferentes resultados da doença. Após a inclusão no estudo e após três semanas, serão recolhidas várias amostras biológicas - incluindo sangue, esfregaços nasais e orais, saliva e fezes - dos participantes para identificar marcadores preditivos humanos e virais. A evolução do estado de saúde e dos sintomas dos pacientes será monitorizada à distância, diariamente, utilizando diferentes ferramentas digitais, consoante os pacientes se encontrem em casa ou no hospital, durante 14 dias a partir da confirmação do diagnóstico. Serão também realizadas mensalmente avaliações adicionais curtas, durante um período máximo de 12 meses, para avaliar as potenciais consequências a longo prazo da covid-19. Por último, serão recolhidos dados numéricos inovadores. Isto inclui gravações de voz, permitindo aos investigadores identificar "biomarcadores de voz" de sintomas frequentemente observados em pessoas com covid-19.

"A força do projecto reside no seu consórcio altamente interdisciplinar, que envolveu um número significativo de peritos de renome em virologia, imunologia, saúde digital, epidemiologia, prática clínica, informática, estatística e inteligência artificial. O rápido agrupamento de competências tão diversas foi possível graças ao ambiente de estreita colaboração promovido pela Research Luxembourg, que resultou num protocolo de estudo integrado e holístico", conclui Ulf Nehrbass, Director-Geral da LIH e porta-voz do grupo de trabalho COVID-19 da Research Luxembourg.

O estudo "Predi-Covid" está a ser realizado por um consórcio de institutos de investigação luxemburgueses, incluindo o LIH, o Biobank Integrado do Luxemburgo (IBBL), o Laboratório Nacional de Saúde (LNS), a Universidade do Luxemburgo, o Centro do Luxemburgo para Sistemas e Biomedecina (LCSB), o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) e os hospitais Robert Schuman (HRS). O estudo é co-financiado pelo Fundo Nacional de Pesquisa (FNR) num montante de 1,85 milhões de euros e apoiado pela Fundação André Losch.

