Covid-19. Porque a Alemanha mantém o Luxemburgo como 'país de risco'?

Paula SANTOS FERREIRA Saiba a razão pela qual o vizinho germânico continua a classificar o Grão-Ducado como perigoso na contaminação do vírus, apesar dos pedidos do ministro luxemburguês.

O ministro dos Negócios Estrangeiros Jean Asselborn já pediu ao seu homólogo alemão, Heiko Mass para retirar o Grão-Ducado da lista ‘negra’ alemã dos países de risco da covid-19, por já não se justificar o perigo. O pedido foi feito numa carta enviada no passado dia 14 mas esta segunda-feira o Luxemburgo continua a figurar naquela extensa lista.

Isto numa altura em que a Alemanha se debate com um aumento significativo de infeções e o Luxemburgo tem vindo a diminuir os novos casos de covid-19, nos últimos três dias.



Desde 14 de julho que os residentes alemães ou turistas que chegam do Luxemburgo a este país vizinho são obrigados a realizar o teste de despistagem, se não apresentarem o resultado negativo do mesmo. Se tiverem permanecido aqui por mais de 72 horas têm de ficar em quarentena por 14 dias, indicam as regras germânicas. Os trabalhadores transfronteiriços são exceção.

As razões do 'perigo'

Mas por que razão a Alemanha colocou o Grão-Ducado na sua extensa lista de países de risco? Pelos seus critérios quanto ao número de novos casos diários no Luxemburgo e pela evolução da epidemia.

A classificação como país ou zona de risco é dada a um país após análise e decisão conjunta dos ministérios federais alemães da Saúde, Negócios Estrangeiros e do Interior, explica o Instituto Robert Koch, na página do seu site onde divulga a lista dos países de risco (clique aqui para ver a lista completa).

O principal critério para a classificação como país de risco pela Alemanha é o número de casos diários de infeção pelo novo coronavírus.

“Os estados/regiões onde houve mais de 50 pessoas recentemente infetadas por 100.000 habitantes nos últimos sete dias”, explica o Instituto Koch. Numa segunda fase, “são utilizados critérios qualitativos para determinar se os estados/regiões que nominalmente ficam abaixo do valor limite acima mencionado correm, no entanto, um risco acrescido de infeção”.

Novas infeções a diminuir

No Luxemburgo, nos últimos dias as novas infeções têm vindo a diminuir. E nos últimos oito dias houve apenas dois dias em que os casos diários de infeções foram superiores à meia centena.

Ontem, domingo registaram-se 19 casos, 34 casos dia 15 e 37 no dia 14. Nos dois dias anteriores deu-se uma subida de novas infeções com 64 novos casos no dia 13 e 58 casos no dia 12. Já dia 11 registaram-se 26 casos, dia 10 notificaram-se 11 casos e dia 9 identificaram-se 46 casos.

Sem justificação, diz ministro

Na carta a pedir a retirada do Luxemburgo da lista dos países de risco, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo realçou que a situação epidemiológica do Grão-Ducado já não justificava tal classificação pelos alemães.

Já na semana de 3 a 9 de agosto, o Luxemburgo registou 47,44 casos por cada 100 mil habitantes, um número inferior ao limite de 50 casos por 100 mil habitantes, frisou o chefe da diplomacia portuguesa

Jean Asselborn espera, por isso, que as restrições impostas aos residentes do Luxemburgo em termos de viagens, testes e quarentena sejam levantadas o mais rapidamente possível.

Contudo, esta segunda-feira, dia 17 o Luxemburgo ainda consta da lista como um país de risco.

