Pandemia

Covid-19. População do Luxemburgo não adere à segunda dose de reforço

O Luxemburgo está a receber um número elevado de doses de vacinas contra a covid-19. No entanto, na realidade não são precisas tantas, uma vez que a população não tem aderido em grande massa à segunda dose de reforço. Uma informação avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar ao deputado e presidente do CSV, Claude Wiseler.

Luxemburgo já deitou 1,4 milhões de euros para o lixo em vacinas

A ministra salienta que as doses já foram encomendadas há bastante tempo, a fim de preparar da melhor forma uma possível nova vaga de infeções no outono e inverno, conforme as previsões de certos peritos. Paulette Lenert acrescenta que a ideia inicial era ter doses de vacinas suficientes, para que a população pudesse reforçar a sua proteção.

Na sua resposta, a responsável pela pasta da Saúde refere ainda que o Grão-Ducado vai fazer o seu possível para entregar as doses não utilizadas a outros países que precisam delas.

O Luxemburgo deitou milhares de doses de vacinas contra a covid-19 (no valor de 1,4 milhões de euros) para o lixo, desde o mês de dezembro 2021, uma vez que a data de validade dos imunizantes que tinha caducado.



