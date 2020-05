Houve ainda 80 processos verbais. Saiba quais as principais causas de incumprimento dos habitantes do Luxemburgo. As autoridades vão reforçar a vigilância.

Covid-19. Polícia já passou 2000 multas por infração ao confinamento

Paula SANTOS FERREIRA Houve ainda 80 processos verbais. Saiba quais as principais causas de incumprimento dos habitantes do Luxemburgo. As autoridades vão reforçar a vigilância.

Nos últimos dois meses houve muitos residentes do Luxemburgo que foram multados por violar as medidas impostas em período de confinamento.

Durante este período a Polícia do Grão-Ducado realizou 6000 controlos, quase 850 por semanas, sobretudo nas vias rodoviárias, mas também nas ruas do país, informou ontem Philippe Schrantz, diretor da Polícia.

Covid-19. Já se pode receber até seis convidados em casa, a partir do dia 11 As festas no jardim, ou exterior das casas continuam proibidas e alvo de multa, mas a partir de dia 11 já vai ser possível voltar aos jantares de família ou com amigos.

Destas ações de vigilância resultaram 2000 multas passadas por desrespeito às medidas impostas. A maioria por viagens não autorizadas, revelou este responsável.

As autoridades também passaram 80 processos verbais, e aqui a maioria foram em cafés e lojas que não respeitaram o encerramento obrigatório e ainda por particulares, apanhados a realizar festas no exterior da suas casas.

Covid-19. Andar de transportes públicos sem máscara resulta em 145 euros de multa O ministro da Segurança Interna, François Bausch, e o diretor-geral da Polícia Grã-Ducal, Philippe Schrantz, anunciaram as prioridades da polícia a partir da próxima segunda-feira.

A partir de segunda-feira dia 11 de maio vai haver um reforço da ação policial, com a entrada na nova fase de desconfinamento.

"Nas próximas três semanas, veremos se, com uma maior responsabilidade de cada cidadão, continuaremos a controlar o vírus", declarou ontem o ministro da Segurança Interna François Bausch. O governante recordou os novos hábitos que em sociedade: dois metros de distância entre cada cidadão, uso obrigatório de máscaras nos transportes e em locais públicos e reuniões e eventos em espaço público até um máximo de 20 pessoas.

