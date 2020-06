Apesar de os números de novas infeções terem duplicado desde quinta-feira, atingindo 44 novas infeções no sábado, uma parte da população continua relaxada.

Covid-19. Polícia interveio três vezes em cafés devido a desrespeito das horas de fecho

Na noite de sábado para domingo, as autoridades policiais tiveram de intervir três vezes junto de cafés (dois em Esch-sur-Alzette e um na cidade do Luxemburgo), uma vez que estes ainda estavam abertos após a meia-noite. Note-se que meia-noite é a hora de encerramento obrigatória estipulada nas medidas de precaução.

Além destes cafés ainda estarem abertos àquela hora, os clientes já alcoolizados, não estavam a respeitar as medidas de segurança.

Num comunicado enviado às redações, a polícia grã-ducal informa que por volta da 00h20, 40 pessoas ainda se encontravam num dos cafés de Esch-sur-Alzette, sem respeitarem o distanciamento social, nem usarem máscara e certos clientes estavam sentados ao balcão, o que é proibido durante esta fase de desconfinamento.

Noutro café em Esch-sur-Alzette, estavam 12 clientes ainda no interior do estabelecimento a consumir álcool. Também estes não estavam a cumprir as regras sanitárias.

Por volta da 01:20, mas desta vez na cidade do Luxemburgo, os agentes tiveram de intervir num café que ainda estava aberto. No interior estavam 40 clientes a consumir álcool e a não respeitar as medidas de segurança.

O relatório da polícia não dá conta se os clientes foram ou não multados. Porém, os proprietários foram notificados por desrespeito da hora de encerramento, arriscando-se a uma multa pesada.

O ministério da Economia também recebeu um relatório destas infrações, com vista ao retiro da autorização da abertura dos cafés.



