Covid-19. Polícia interrompe festa com 100 pessoas em Kockelscheuer

Diana ALVES Sucedem-se os casos de bares, cafés e restaurantes que não estão a respeitar as regras sanitárias de combate à pandemia da covid-19.

No boletim de domingo, a polícia grã-ducal indica que interrompeu, este fim de semana, uma festa num estabelecimento situado em Kockelscheuer.

No local, foram encontradas cerca de cem pessoas, muitas das quais não cumpriam as medidas sanitárias em vigor. Além disso, as autoridades apanharam dois estabelecimentos, em Bettembourg e em Dudelange, em pleno desrespeito das regras sanitárias.

Ambos os casos foram divulgados no domingo e em ambos os casos os horários de encerramento foram violados, isto é, os estabelecimentos continuavam abertos após a meia-noite.

Além disso, a polícia diz ter encontrado cerca de duas dezenas de pessoas no estabelecimento de Dudelange, sendo que algumas estavam de pé ao balcão e sem máscara. As autoridades acrescentam que o próprio proprietário do estabelecimento não tinha máscara.

Note-se que a polícia luxemburguesa está a fiscalizar o cumprimento do horário de encerramento de cafés, bares e restaurantes que, por ordem do Governo, têm de fechar as portas o mais tardar à meia-noite.

