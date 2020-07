Quem não respeitar o isolamento ou a quarentena arrisca uma multa que pode ir até 500 euros.

Covid-19. Polícia grã-ducal aplica 23 multas a estabelecimentos e clientes

Henrique DE BURGO

A polícia grã-ducal aplicou na passada semana 23 multas por desrespeito às regras covid-19. De acordo com o novo balanço semanal divulgado, esta quarta-feira, a polícia efetuou cerca de 180 fiscalizações em todo o país, no âmbito das atuais leis sobre o combate à pandemia.



Como resultado, foram passadas 23 multas, 20 das quais relacionadas com restaurantes e cafés em Dudelange, Differdange, Esch-sur-Alzette e cidade do Luxemburgo, por incumprimento das regras de higiene e de horário de encerramento (limite até à meia-noite).

Em outros dois casos, as multas foram passadas a pessoas que não usavam máscara e noutro caso a uma pessoa que não respeitava a regra de isolamento.



As infrações cometidas pelos estabelecimentos são sancionadas com uma multa administrativa até 4.000 euros. Em caso de reincidência, a multa é aumentada para o dobro e se o proprietário não acatar as regras, o estabelecimento pode ser encerrado. Os clientes podem ser também multados até 250 euros.

Quem não respeitar o isolamento ou a quarentena arrisca uma multa que pode ir até 500 euros, enquanto quem for apanhado sem máscara nos locais ou em situações em que o uso é obrigatório, poderá receber uma multa de 145 euros.



