Covid-19 poderá afetar retoma da indústria luxemburguesa

Diana ALVES A propagação do covornavírus Covid-19 poderá afetar a retoma da indústria luxemburguesa.

De acordo com o o último boletim de conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), vários grupos industriais europeus já estão a dar conta de “atrasos devido às dificuldades de abastecimento no contexto da epidemia”.

Note-se que, segundo o STATEC, a produção industrial no Grão-Ducado recuou 3% em 2019. Na comparação europeia, o país teve um dos piores desempenhos entre os Estados-membros. Pior, só mesmo a Alemanha, onde a produção caiu 4,7%.

Por cá, a queda na produção industrial acentuou-se ainda mais no final do ano passado, mas há boas notícias. Os inquéritos de conjuntura mostram sinais mais positivos em relação ao início de 2020, registando-se uma retoma da confiança das empresas do setor desde dezembro passado.

Além disso, os primeiros resultados disponíveis para fevereiro são, para já, positivos, apesar do clima preocupante causado pelo novo coronavírus.

Os especialistas temem, no entanto, que a aguardada retoma da indústria europeia e luxemburguesa seja afetada pelas perturbações ao nível da produção, sobretudo caso a epidemia do coronavírus se agrave.