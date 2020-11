Covid-19 pode vitimar doentes com diabetes mal controlada

A diabetes é uma doença crónica que afeta mais de 463 milhões de adultos em todo o mundo, incluindo mais de 30 mil pessoas no Luxemburgo.

Henrique DE BURGO

As pessoas com a diabetes mal controlada ou com complicações da doença mal tratadas apresentam um "risco acrescido de desenvolver uma forma grave de covid-19, que pode exigir hospitalização ou cuidados intensivos, podendo até levar à morte". Esta é uma das conclusões de apontadas num comunicado conjunto do Ministério da Saúde e da Associação Luxemburguesa da Diabetes (ALD), no âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que é assinalada este sábado.

No entanto, o facto de as pessoas terem diabetes não aumenta o risco de contrair o vírus, refere a ministra da Saúde, Paulette Lenert, que aconselha ainda assim um controlo adequado da doença sobretudo durante a pandemia.

A diabetes é uma doença crónica que afeta mais de 463 milhões de adultos em todo o mundo, incluindo mais de 30 mil pessoas no Luxemburgo.Este ano, e por ocasião do Ano Internacional das Parteiras e Enfermeiras, o Dia Mundial da Diabetes tem como tema "a importância das enfermeiras no diagnóstico, tratamento e prevenção da diabetes", sobretudo num contexto em que este setor profissional continua a ser fortemente pressionado pela pandemia.

No Luxemburgo, os enfermeiros formados em educação da diabetes são os principais responsáveis pelo acompanhamento e apoio a estes doentes e trabalham nos quatro centros hospitalares do país, na Casa da Diabetes e em algumas redes de cuidado domiciliar.

Devido às restrições sanitárias, este ano não haverá ações de sensibilização ao público ou conferências no Grão-Ducado. Como alternativa, vai ser lançada uma campanha digital de sensibilização para os riscos associados à diabetes em vários sites e redes sociais.

A tradicional marcha de solidariedade, que junta anualmente cerca de 10 mil pessoas, vai ser este ano organizada de forma virtual, no sábado e domingo. As informações podem ser consultadas em detalhe no site www.ald.lu ou no www.facebook.com/aldiabete.



