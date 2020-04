A dispensa abrange apenas os veículos de passageiros, ficando excluídos os veículos pesados.

Covid-19. Pessoas vulneráveis dispensadas de levar veículos à inspeção

Manuela PEREIRA

Os grupos de risco para a covid-19 estão agora dispensados de levar os seus automóveis à inspeção. A decisão foi tomada hoje pelo governo, que se reuniu em Conselho de Ministros.

A dispensa de inspeção periódica para as viaturas das pessoas consideradas mais vulneráveis face ao surto do novo coronavírus é válida de forma retroativa, desde 18 de março, dia em que o Luxemburgo entrou em estado de emergência por três meses, até ao fim desta crise pandémica. Ou seja, não há data específica para o fim desta medida, embora o governo indique, em comunicado, que os veículos em questão devem passar a inspeção técnica “até ao dia 1 de setembro, o mais tardar”.

A dispensa abrange apenas os veículos de passageiros. São por consequência excluídos os veículos pesados.

Os grupos de risco identificados para a covid-19 são as pessoas com mais de 65 anos ou as que sofrem de diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas, cancro ou com o sistema imunitário enfraquecido devido a uma doença ou tratamento, segundo o portal da Saúde (sante.lu).

