A garantia é dada pelo Governo. Como é que o transporte será assegurado é que ainda não está decidido.

Covid-19. Pessoas sem carro também terão acesso aos centros de vacinação

Diana ALVES A garantia é dada pelo Governo. Como é que o transporte será assegurado é que ainda não está decidido.

Na resposta a uma questão parlamentar de Jeff Engelen, do ADR, os ministros da Saúde, Paulette Lenert, e da Mobilidade, François Bausch, adiantaram que, independentemente da idade, problemas de mobilidade ou qualquer outra questão, o acesso de todos aos centros de vacinação tem de ser garantido.

As perguntas do deputado surgiram depois de o Governo ter anunciado que o centro de vacinação da região leste do país ficará situado em Mondorf-les-Bains. Vários deputados, tanto do ADR como de outros partidos, consideraram que a localidade não é de fácil acesso para muitos dos habitantes do leste do país.

Na resposta, Paulette Lenert e François Bausch sublinham que a questão levantada pelo deputado diz respeito ao acesso dos cidadãos a todos os centros de vacinação, e não apenas ao da região leste.

Covid-19. E as pessoas incapazes de exprimir a sua vontade quanto à vacina? No caso de uma pessoa que sofra de demência, por exemplo, e que seja por isso incapaz de exprimir a sua vontade quanto à vacina contra a covid-19, cabe ao médico que recomendou a vacinação apurar o consentimento do paciente.

Apesar disso, ainda não foi tomada uma decisão quanto às alternativas para as pessoas que não dispõem de meios pessoais de transporte. Segundo os ministros, há várias ideias em cima mesa, entre as quais uma eventual colaboração com o serviço Adapto ou com outras empresas privadas. Mas Lenert e Bausch asseguraram que o Governo comunicará a decisão logo que for tomada.

Mesmo com prováveis atrasos na entrega de novas remessas de vacinas, Lenert assegurou recentemente que "até ao final de março podem ser vacinadas 43.200 pessoas".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.