Covid-19. Pessoas com sintomas leves passam a ser testadas

Quem apresentar quaisquer sintomas relacionados com a covid-19 deverá realizar o teste de despiste da doença. Estas são as novas recomendações do Ministério da Saúde, adiantadas esta terça-feira.

Até à data, apenas os pacientes com sintomas graves, como dificuldades respiratórias, tosse e febre tinham sido testados. Mas agora, segundo as novas indicações, qualquer pessoa com dor de garganta, dor de cabeça ou constipação, pode ser autorizada a fazer o teste para o novo coronavírus.

O Ministério recomenda ainda que seja realizado o a todas as pessoas que tenham entrado em contato (por mais de 15 minutos e sem roupas de proteção) com uma pessoa confirmada como portadora da covid-19.

Quaisquer fatalidades de hospitais ou casas de repouso, que tenham apresentado sintomas antes da sua morte, serão testadas como parte de um exame post-mortem.



As recomendações revistas foram concebidas para ajudar na investigação do vírus, bem como para aumentar a eficácia da restrição da sua propagação.

Já foram testadas 17.511 pessoas no Luxemburgo desde o primeiro caso confirmado no país, a 29 de fevereiro.



O Luxemburgo registou esta terça-feira 23 mortes associadas à covid-19 e 2.178 casos de infeção confirmados. Nas últimas 24 horas houve mais um óbito e 190 novos infetados.



