Covid-19. Perto de 900 pessoas isoladas só na semana passada

Ao ritmo do aumento de casos de covid-19, o número de pessoas infetadas e o os contactos mais próximos também disparou na semana passada

Com 684 novas infecções registadas entre 13 e 19 de Julho em comparação com 402 na semana anterior, o número de infecções continuou a crescer. Estes números devem ser comparados com o aumento acentuado do número de testes, 94.031 testes realizados em comparação com 64.952 na semana anterior.

"Isolámos 876 pessoas na semana passada em comparação com 570 na semana anterior", explica Paulette Lenert. Na mesma linha, 2.175 pessoas foram colocadas em quarentena preventiva em comparação com 1.255 na semana anterior. "Isto permite-nos quebrar as cadeias da infecção", voltou a explicar a governante.

Uma vez que o Luxemburgo tem sido considerado um país de risco por alguns outros, são oferecidos testes gratuitos para aqueles que têm de viajar. Ao todo, 3 mil pedidos de testes foram feitos por pessoas que viajam para o estrangeiro.

Segundo os números do governo, foram dados 1.388 códigos para a realização destes testes só em Findel. "Tivemos 819 recusas porque são pessoas que vão para países não afectados pelas restrições", revelou o Ministério da Saúde.

Surtos

Só na semana passada foram identificados 33 surtos de infeção no Grão-Ducado. Destes, 12 foram registados em escolas;,cinco no sector da saúde, três em lares, um no campo do desporto, um numa casa com muitos companheiros de quarto. Houve três surtos na indústria hoteleira e de restauração, seis na construção e três na indústria, segundo o balanço da semana passada.

Chama-se surto, quando há mais de três pessoas infectadas durante sete dias no mesmo local.

Mais testes

Os testes em grande escala continuarão após a primeira fase, que termina no final de Julho. Os grupos-alvo estão a ser definidos em colaboração com a Union des Entreprises (UEL).

Após uma fase de pré saturação, foram contratados mais trabalhores. Assim, 85 pessoas trabalham sete dias por semana para telefonar a pessoas que tenham estado em contacto com pessoas que tenham tido resultados positivos no teste. Outras 40 pessoas estão a ser treinadas e preparadas para mobilizar e rodar voluntários para manter a equipa a funcionar.

