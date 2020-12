A duração do tempo de isolamento após um teste positivo à covid-19 não é a mesma em todos os países e difere igualmente entre o Luxemburgo e os países vizinhos.

Covid-19. Período de isolamento varia consoante os países

Susy MARTINS A duração do tempo de isolamento após um teste positivo à covid-19 não é a mesma em todos os países e difere igualmente entre o Luxemburgo e os países vizinhos.

Uma situação que pode complicar a vida dos trabalhadores transfronteiriços. No Luxemburgo e na Alemanha, por exemplo, o isolamento é de dez dias, enquanto que na Bélgica e na França o período de isolamento diminui para sete dias.



Uma situação que levou o deputado ecologista Marc Hansen a questionar a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Afinal, qual é a regra válida para um cidadão que vive em França mas que trabalha no Luxemburgo? Deve este respeitar a legislação do país de residência ou a do país onde trabalha?



Paulette Lenert diz “estar consciente dos diferentes níveis de regras sanitárias”. No entanto, apela a que sejam “observadas as normas mais restritivas dos países em questão”. Ou seja, neste caso o trabalhador transfronteiriço deve respeitar os dez dias de isolamento impostos pelo Luxemburgo, e não os sete dias de França e Bélgica.



A ministra da Saúde acrescenta ainda que as baixas médicas são reconhecidas entre os países, daí não ver problemas para os trabalhadores.



