A maioria dos testes são realizados nos passageiros que chegam ao Luxemburgo.

Covid-19. Pelo menos 13.800 passageiros foram testados no aeroporto de Findel

Desde o final de maio, cerca de 13.881 passageiros foram testados gratuitamente à chegada ao aeroporto de Findel, no Luxemburgo, informou ao Contacto uma responsável de comunicação do ministério da Saúde. Entre os testes realizados, foram detetadas 92 infecções por coronavírus.



Já na sexta-feira, um porta-voz do departamento de Saúde disse que, entre os testes realizados, 92 foram positivos, com 31 novos casos na semana passada.

O centro de testes do aeroporto é utilizado principalmente por viajantes que regressam e estima-se que atualmente 15% dos passageiros são testados no seu regresso. Segundo o porta-voz, no contexto das férias existe um aumento de interesse em ser submetido ao teste.

Para sensibilizar os viajantes para o rastreio logo após a sua chegada, existe um stand no aeroporto há duas semanas, onde os estudantes distribuem folhetos. Recorde-se que os passageiros que aterram no Luxemburgo recebem um 'voucher lux-Airport' que lhes permite fazer a análise de forma gratuita no local.

Primeira fase de testes em larga escala chegou ao fim A primeira fase de despistagem em larga escala da covid-19 chegou ao fim esta segunda-feira no Grão-Ducado. Um fim anunciado por comunicado pelo ministério da Saúde, o ministério do Ensino Superior e da Investigação e do Instituto da Saúde do Luxemburgo (LIH). Por dia, chegaram a ser feitos até 16.000 testes.

Até agora, foram realizados cerca de 567.000 testes e confirmaram-se 6.600 casos de infeção por covid-19 para mais de 600.000 pessoas no país.

O Luxemburgo registou, este domingo, dia 2 de agosto, mais uma morte e 62 novos casos de infeção provocada pelo novo coronavírus, 48 deles residentes.

De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, desde o início do surto no Luxemburgo já morreram 117 pessoas vítimas de consequências da covid-19. Desde o início da doença no final de Dezembro, foram registadas cerca de 685.780 mortes em todo o mundo associadas à mesma doença.

