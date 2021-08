A ministra da Saúde faz esta manhã, por volta das 9h30, um ponto da situação da covid-19 no Luxemburgo. Acompanhe a conferência em direto.

Paulette Lenert faz hoje ponto da situação da covid-19 no Luxemburgo

Já não havia conferências de imprensa sobre a situação da covid-19 no país há algumas semanas. Com a entrada em vigor da nova lei a 16 de julho e que vai vigorar até 14 de setembro, o Governo ainda tem algumas semanas para decidir se vai ou não alterar algumas medidas. Mesmo assim, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, faz esta manhã, por volta das 9h30, um ponto da situação da covid-19 no Luxemburgo, uma vez que é à quarta-feira que o Ministério da Saúde publica os dados relativos à semana anterior.

Segundo os dados publicados diariamente sobre as novas infeções e hospitalizações não tem havido grandes alterações, a situação mantém-se estável há algumas semanas.

No boletim semanal das autoridades sanitárias (na semana de 26 de julho a 1 de agosto) houve 439 novos casos registados, sendo que quase 84% correspondiam a pessoas que ainda não tinham sido vacinadas.

Mas é o número dos internamentos que mais interessa o Executivo, uma vez que se quer evitar uma saturação nos hospitais. Segundo os dados desta terça-feira, atualmente estão 21 pessoas internadas, das quais 6 nos cuidados intensivos.

Também a progressão da vacinação é um ponto que Paulette Lenert deverá abordar esta manhã. Já todas as pessoas elegíveis, com mais de 12 anos, para aceder à vacina contra a covid-19 receberam um convite por parte das autoridades. No entanto é do lado dos jovens que se vê mais reticências em aderir.

