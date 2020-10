As novas medidas restritivas vão a votos no Parlamento já esta semana.

Covid-19. Parlamento vota novas restrições na quarta-feira

Diana ALVES Está confirmado. As novas medidas restritivas anunciadas nos últimos dias pelo Governo, face ao aumento dos casos de covid-19 no país, vão a votos no Parlamento na quarta-feira, às 15h00.

A data e a hora da sessão pública foram avançadas esta terça pela Câmara dos Deputados na rede social Twitter. A instituição adianta que a sessão poderá ser acompanhada através da Chamber TV ou em streaming. Em causa estão as medidas anunciadas nos últimos dias pelo Executivo.

Uma delas diz respeito ao uso obrigatório de máscara nos ajuntamentos com mais de quatro pessoas, quer seja na rua ou no trabalho. A partir de 10 pessoas, passa a ser obrigatório usar máscara e manter o distanciamento de dois metros.

Outra das novas regras prende-se com o recolher obrigatório, das 23h00 as 06h00, até ao dia 30 de novembro, o que obrigará cafés e restaurantes, até aqui autorizados a fechar à meia-noite, a encerrar uma hora mais cedo.

Conheça as medidas anunciadas pela ministra da Saúde Aumento das multas mínimas para 100 euros e criação de "camas de reserva sanitária" nos hospitais são duas das novas medidas anunciadas pelo executivo.

O projeto de lei também limita a quatro o número de pessoas que podem ser recebidas em casa. Nos restaurantes também baixa para quatro o número de clientes por mesa. Mas podem ser mais do que quatro caso as pessoas vivam debaixo do mesmo teto.

Ainda em relação à Horesca, os estabelecimentos passam a poder receber, no máximo, cem pessoas em simultâneo. Nas superfícies comerciais com mais de 400 metros quadrados, pode haver apenas um cliente por cada dez metros quadrados. O texto prevê também um aumento do montante das multas mínimas para quem violar as regras. Esse valor sobe de 25 para 100 euros. Uma decisão que, segundo a ministra da Saúde, visa alertar para a gravidade da situação sanitária.

A sessão de votação das novas medidas poderá ser acompanhada através da Chamber TV ou em streaming.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.