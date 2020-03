Novo edifício permite manter distanciamento social entre os deputados necessário para fazer face ao surto de covid-19.

Covid-19. Parlamento vai mudar-se para o Cercle Cité

Susy MARTINS Novo edifício permite manter distanciamento social entre os deputados necessário para fazer face ao surto de covid-19.

A Câmara dos Deputados vai mudar temporariamente de instalações. Pelo menos, os plenários vão deixar de ter lugar na rua Marché-aux-Herbes [onde fica situado o edifício do Parlamento] para serem realizados na 'place d’Armes', mais precisamente no Cercle Cité.

Essa alteração vai concretizar-se depois da Páscoa, segundo revela o site do Parlamento. Trata-se de uma medida de contenção face ao surto do novo coronavírus covid-19. A sala do Parlamento onde decorrem as sessões públicas é demasiado pequena para receber os 60 deputados em simultâneo e manter o distanciamento social de dois metros entre cada parlamentar.

Já o Cercle Cité, que pertence à comuna da cidade do Luxemburgo, tem espaço suficiente para acolher os 60 deputados em simultâneo, respeitando a distância de dois metros.



Nos últimos plenários ainda na rua Marché-aux-Herbes, os deputados têm sido distribuídos por três salas diferentes para respeitar esse distanciamento. Uma situação que tem dificultado a interação.

