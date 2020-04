Os deputados aprovaram este sábado o projeto de lei 7545, que prevê a possibilidade de o Estado luxemburguês pedir um empréstimo de 3 mil milhões de euros, para apoiar a economia nacional nesta altura de crise pandémica.

Covid-19. Parlamento dá luz verde ao governo para recorrer a empréstimo

Face às inúmeras ajudas públicas, a exemplo do financiamento do desemprego parcial e da licença por razões familiares, o projeto de lei autoriza o Governo a recorrer a um ou vários empréstimos por um montante máximo de 3 mil milhões de euros.

Face às inúmeras ajudas públicas, a exemplo do financiamento do desemprego parcial e da licença por razões familiares, o projeto de lei autoriza o Governo a recorrer a um ou vários empréstimos por um montante máximo de 3 mil milhões de euros.

O Parlamento aprovou o diploma com 58 votos a favor e duas abstenções, dos deputados do déi Lénk (A Esquerda, em português). Esta lei prevê ainda garantias estatais até 2,5 mil milhões de euros.

As empresas que precisem de financiamento devido à crise pandémica e que peçam crédito, desde o início do estado de emergência [decretado a 18 de março de 2020] até ao dia 31 de dezembro de 2020, podem ter o Estado como fiador.

O Governo cobre 85% do total do empréstimo, enquanto que os restantes 15% são garantidos pelos bancos. Cabe às instituições financeiras decidir se o pedido é elegível e depois transmitir o dossiê à Tesouraria do Estado.



