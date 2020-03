Os líderes dos governos da Bélgica, Holanda e Luxemburgo (Benelux) vão coordenar a resposta ao surto do coronavírus Covid-19.

Covid-19. Países do Benelux unem-se para combater propagação

Susy MARTINS

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, teve uma reunião por telefone, esta segunda-feira, com os seus homólogos da Holanda, Mark Rutte e da Bélgica, Sophie Wilmes. Os três primeiros-ministros do Benelux fizeram o ponto de situação da resposta à epidemia Covid-19.



“É importante que os países do Benelux coordenem as medidas de contenção da propagação do novo coronavírus”, escreveu o primeiro-ministro, Xavier Bettel, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter. Nesse sentido, Bettel garantiu que “os três executivos vão manter um contacto regular”.

Dos três países do Benelux é a Holanda que mais casos de infeção regista. Neste momento são já mais de 300.

A Bélgica conta atualmente mais de 200 casos de infeção com Covid-19.

No Luxemburgo, há cinco casos confirmados e 69 pessoas em quarentena.

Entretanto, o governo luxemburguês emitiu uma recomendação aos organizadores de eventos públicos. Desaconselha a realização de eventos que reúna mais de 1.000 pessoas em espaços fechados.