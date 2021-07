Entre os infetados há portugueses, suecos, holandeses, ingleses e ainda polacos, noticia a imprensa espanhola.

Onze alunos da Escola Europeia de Kirchberg infetados após viagem a Maiorca

Dos cerca de 60 alunos da escola Europeia em Kirchberg que viajaram para Maiorca para festejar o fim do ano letivo, 11 regressaram com covid-19. O número foi confirmado pelo Ministério da Saúde esta quinta-feira à RTL.

Segundo escreve o jornal espanhol Ultima Hora citado pela tv luxemburguesa os jovens são filhos de residentes no Luxemburgo que trabalham na Comissão Europeia. Entre os infetados há portugueses, suecos, holandeses, ingleses e ainda polacos.

Os jovens regressaram no dia 22 de junho ao Grão-Ducado, sendo que pouco tempo depois três dos alunos apresentaram sintomas. Todo o grupo foi testado, sendo que 11 acusaram positivo ao SARS-CoV-2.

No entanto, uma vez que os jovens reservaram a férias de forma independente, sem a intervenção ou organização da Escola Europeia, o liceu não é responsável pelo sucedido. Mas a direção já esteja ao corrente da situação, conta o jornal espanhol.

A ilha de Maiorca, em Espanha, é um destino privilegiado pelos jovens para viagens de final de curso. No entanto, desde que a ilha voltou a permitir festas, a taxa de incidência de covid-19 voltou a subir. Segundo a imprensa espanhola, há atualmente cerca de 250 jovens em quarentena em hotéis da ilha devido à covid-19. Cerca de 20 deles estão no Hotel Bellevue na cidade de Alcudia, local onde os jovens do Luxemburgo ficaram alojados.

