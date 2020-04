Está prevista a chegada de dois outros aviões cheios de equipamento médico para a próxima semana.

Covid-19. Oito milhões de máscaras chegam ao Luxemburgo da China

Redação Está prevista a chegada de dois outros aviões cheios de equipamento médico para a próxima semana.

Um avião com cerca de oito milhões de máscaras que aterrou, hoje, no aeroporto do Luxemburgo provinha de Zhengzhou, na China, revelou a RTL.

Está prevista a chegada de dois outros aviões cheios de equipamento médico para a próxima semana. Desde meados de Março, a companhia aérea Cargolux já entregou cerca de 770 toneladas de equipamento médico, só no Luxemburgo.

O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Segurança Interna François Bausch visitou o Cargocenter no domingo para confirmar a chegada das mercadorias provenientes da China.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.