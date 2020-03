Apesar do governo luxemburguês ter tomado medidas para minimizar os contatos sociais de forma a impedir que mais gente possa apanhar o coronavírus, a corrida aos supermercados tornou-os dos locais mais perigosos para a propagação da doença, e os trabalhadores que asseguram esta função estratégica potenciais vítimas.

Covid-19. OGBL quer evitar que os supermercados se tornem armadilhas do coronavírus

Ainda não se sabe tudo sobre o novo coronavírus, nomeadamente quanto tempo consegue sobreviver no meio ambiente e em várias superfícies. Mas um estudo encomendado pelas autoridades norte-americanas e feito pelo feito Instituto Nacional de Saúde, agência do governo dos Estados Unidos , conclui que o coronavírus pode sobreviver fora do organismo humano por várias horas ou até três dias em determinadas superfícies.

O vírus pode sobreviver por mais tempo em plástico ou aço inoxidável, chegando a dois ou três dias de sobrevivência. No ar, ele pode permanecer por três horas. No cobre, resiste por quatro horas. No cartão chega às 24 horas.

O que significa que uma pessoa pode contrair o Covid-19 apenas por compartilhar o ambiente com uma pessoa infectada — mesmo que horas mais tarde.

Essa realidade torna os supermercados, onde passam milhares de pessoas, um local muito favorável a que haja a propagação da doença.

Se quem lá passa para fazer compras pode ser contagiado, em situação mais perigosa encontram-se os trabalhadores dos supermercados.

Mesmo numa situação de quarentena geral tem que existir forma das pessoas acederem aos produtos necessários para sobreviverem. Daí ser preciso tomar medidas para os tornar locais mais seguros para os clientes e trabalhadores.

Neste momento os trabalhadores são autorizados a lavar as mãos com gel anti-bacteriano de 15 a 30 minutos. Mas esses produtos não estão espalhados pelo supermercado nem à disposição dos clientes.

A OGBL tem contatado os patrões das grandes superfícies para serem tomadas medidas mais drásticas. Ao Contacto, o secretário central do Comércio da OGBL, David Angel, faz a lista das alterações necessárias para proteger os trabalhadores que garantem os abastecimento de todos:

"Defendemos a limitação do número de clientes autorizados a permanecer ao mesmo tempo no supermercado, a fim que as distâncias de segurança possam ser respeitadas. Estaríamos contentes se os trabalhadores pudessem ter acesso a máscaras mas percebemos que elas são prioritárias no pessoal da saúde. Pedimos que as empresas autorizem que os trabalhadores possam lavar as mãos todos os 15 minutos e que tenham acesso a produtos para lavar as mãos em quantidade suficiente. Pensamos que devem ser estabelecidos limites de compras, por cliente, para evitar a corrida aos produtos verificada nos últimos dias. E que as horas de abertura das grandes superfícies comerciais deviam ser limitadas das 9-18h para fazer face à grande diminuição de pessoal que ficou em casa a tomar conta das crianças. E finalmente, apelamos aos clientes que respeitem a segurança dos trabalhadores, mantendo uma distância com estes, e lavando as mãos antes de irem ao supermercado e pagarem as despesas com cartão bancário."

Nos próximos dias a OGBL vai divulgar um plano completo com as medidas propostas nestes tempos de crise sanitária e de perigos.

