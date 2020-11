Congelamento das rendas por três anos e moratória que impeça a construção de novos centros comerciais são outras das medidas propostas, para impedir que o setor vá à falência.

Covid-19. OGBL propõe contrato coletivo para pequenas empresas de comércio

Henrique DE BURGO Congelamento das rendas por três anos e moratória que impeça a construção de novos centros comerciais são outras das medidas propostas, para impedir que o setor vá à falência.

A central sindical OGBL está preocupada com o setor do comércio, um dos mais afetados pela crise sanitária e que emprega cerca de 25 mil pessoas no país.

Perda de rendimentos devido ao trabalho parcial, falta de confiança dos consumidores e impacto da crise no poder de compra são os principais motivos apontados para esta preocupação, sobretudo no que diz respeito ao futuro do pequeno comércio.

Como solução para aliviar o setor, o sindicalista José Luís Gonçalves, do departamento de comércio da OGBL, disse à Rádio Latina que a central sindical propõe seis medidas, a começar por um contrato coletivo setorial para as pequenas empresas, que empregam menos de 50 pessoas. O objetivo passa por melhorar e harmonizar as condições de trabalho dos funcionários.

Outra proposta visa a proibição de construção de novos centros comerciais no espaço de três anos, para aliviar as empresas já existentes e evitar "consequências sociais dramáticas" geradas por uma hiper-concorrência. Segundo a OGBL, o país tem cerca de 20 grandes centros comerciais.

O congelamento do aumento da renda comercial por três anos, a emissão de vouchers de consumo público, um plano de manutenção do emprego no setor e a regulamentação do horário de trabalho são outras das propostas da central sindical.

"Há cada vez mais estabelecimentos a despedir"

A OGBL espera poder apresentar estas propostas em detalhe aos ministros das Classes Médias, Lex Delles, e do Trabalho, Dan Kersch, além de outras ações agendadas para breve.

Segundo a central, se estas medidas não forem tidas em conta, é o futuro do pequeno comércio que estará em causa, numa altura em que “há cada vez mais lojas a fechar as portas e a despedir trabalhadores”, refere o sindicalista, dando o exemplo dos fechos nas ruas históricas como a avenida da Gare, na capital, ou a rue Alzette em Esch.

Segundo José Luís Gonçalves, a falta de compensação do fecho temporário das lojas durante o confinamento, a "canibalização" do pequeno comércio por parte dos centros comerciais e as rendas exorbitantes dos locais comerciais também continuam a penalizar o setor.

O teletrabalho é outro dos problemas apontados pelo sindicalista. Zonas comerciais como Kirchberg ou Cloche d'Or perderam parte do volume de negócios quando os habituais clientes passaram a trabalhar a partir de casa.

O setor do comércio emprega cerca de 25 mil pessoas, dois terços delas mulheres, em mais de três mil lojas no país. Segundo dados da OGBL, perto de 75% das lojas empregam menos de 5 pessoas e a taxa de cobertura de trabalhadores com contratos de convenção coletiva é inferior a 40%.

