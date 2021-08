Como é que o Governo avalia o risco de uma nova vaga no outono e o que fazer para evitar um novo confinamento? Uma questão parlamentar do deputado do partido liberal (DP), André Bauler, à qual a ministra da Saúde respondeu, evocando certas incertezas.

Covid-19

O Luxemburgo poderá voltar a confinar a população?

Susy MARTINS Como é que o Governo avalia o risco de uma nova vaga no outono e o que fazer para evitar um novo confinamento? Uma questão parlamentar do deputado do partido liberal (DP), André Bauler, à qual a ministra da Saúde respondeu, evocando certas incertezas.

No início do verão, a luz ao fundo do túnel parecia estar mais perto, com o avanço da vacinação e a introdução do CovidCheck. No entanto, atualmente vê-se em certos países que apesar de uma taxa de vacinação elevada, os números de novas infeções também continua a aumentar.



A causa, é a propagação da variante Delta (antiga indiana), que segundo o último relatório representa quase 74% dos casos covid no Luxemburgo. Uma situação que deixa o deputado liberal preocupado questionando a ministra da Saúde, de como evitar um novo confinamento no outono.

Mais de 70% da população do Luxemburgo deverá ter a vacinação completa em setembro, diz virologista De acordo com o último boletim semanal do Ministério da Saúde, o Luxemburgo já vacinou 717.418 pessoas, sendo que 355.891 têm já o esquema vacinal completo.

No entanto, Paulette Lenert responde que ainda é “demasiado cedo para se pronunciar” não querendo descartar para já a possibilidade de um novo confinamento. A responsável pela pasta da Saúde acrescenta que as autoridades sanitárias estão permanentemente a analisar a situação, havendo muitas reuniões de concertação.

Os dados principalmente analisados são os números de novas infeções, a evolução das pessoas hospitalizadas, ou ainda a evolução das variantes no país. A situação nos outros países, nomeadamente países vizinhos, também são avaliados.

Paulette Lenert sublinha que o objetivo principal destes indicadores, é de antecipar a situação e de evitar novas vagas de infeção, que possam levar a um novo confinamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.