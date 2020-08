Cerca de 27 pessoas continuam hospitalizadas.

Covid-19. Número de novos infetados no Luxemburgo desce para quatro nas últimas 24 horas

O número de contágios com a covid-19 desceu para quatro pessoas, nas últimas 24 horas no Luxemburgo. Recorde-se que, no dia anterior, tinham-se registado 48 novos casos. As autoridades de saúde revelam que há 27 pessoas hospitalizadas. A taxa de reprodução (RT) da doença está nos 1,03. Ao todo, neste período foram realizados 718 testes.

Possível terceira vaga a partir de setembro De acordo com a "Task Force" do Research Luxembourg, pode haver uma nova vaga epidemia de coronavírus no outono.

Apesar da descida dos números, a “Task Force” do Research Luxembourg, num relatório divulgado esta tarde, aponta para uma "potencial" vaga da epidemia e mesmo uma "possível terceira vaga" no próximo mês de setembro.

